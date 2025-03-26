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В Красноярске потушили крупный пожар в здании для складирования мусора

МЧС: в Красноярске ликвидировали пожар в здании для складирования мусора
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Красноярске сотрудники МЧС России потушили пожар в здании для складирования мусора. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Красноярске», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:09 по московскому времени.

Утром 26 марта сообщалось, что огонь охватил помещение на улице Энергетиков на площади около тысячи квадратных метров. Очевидцы рассказали, что из-за пожара начал распространяться дым, из-за чего проживающим неподалеку людям очень трудно дышать. На месте работали 32 сотрудника МЧС, привлекли восемь единиц техники.

Накануне пожарные локализовали возгорание на мусорном полигоне в Новороссийске. Для ликвидации огня пожарные начали применять бентонитовые маты. Их раскладывают на откосах, благодаря чему поступление кислорода в очаги пожара перекрывается. Подчеркивалось, что это помогает как для ликвидации огня, так и для исключения выделения газа.

Ранее в Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе.

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