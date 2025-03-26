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Жители Красноярска жалуются на едкий дым из-за полыхающего здания с мусором

360.ru: Красноярск накрыл едкий дым из-за пожара в заброшенном здании с мусором

В Красноярске вспыхнуло здание для складирования мусора, огонь охватил помещение площадью 1 тыс. кв. м. Очевидцы в беседе с 360.ru пожаловались на едкий дым.

По всей округе из-за пожара начал распространяться дым, из-за чего проживающим неподалеку людям очень трудно дышать, рассказали местные горожане.

«У нас на весь район запах — невозможно дышать — стоит. Мы закрыли окна наглухо, дым едкий», — сообщила изданию одна из жительниц Красноярска.

Уточняется, что ликвидируют пожар более 40 сотрудников и 13 единиц спецтехники, планируется использовать беспилотные авиационные системы. Эксперты пообещали взять воздух на пробу, чтобы определить, нет ли в нем превышения вредных веществ.

Напомним, сегодня утром МЧС России сообщило о пожаре в неэксплуатируемом здании Красноярска, расположенном на улице Энергетиков.

А накануне пожарные локализовали возгорание на мусорном полигоне в Новороссийске. Для ликвидации огня пожарные начали применять бентонитовые маты. Их раскладывают на откосах, благодаря чему поступление кислорода в очаги пожара перекрывается. Подчеркивалось, что это помогает как для ликвидации огня, так и для исключения выделения газа.

Ранее в Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе.

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