В Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе

На нефтебазе в Кавказском районе полностью ликвидировали пожар, начавшийся в ночь на 19 марта после удара украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-каналеhttps://t.me/kondratyevvi/8624.

В течение семи суток оперативные и экстренные службы работали в сложных условиях — тушили два резервуара, которые выгорели полностью, и вылившиеся из них нефтепродукты на максимальной площади до 10 тысяч квадратов», — написал он.

По словам губернатора, пожарные сумели справиться с нештатными ситуациями, в том числе со взрывом одного резервуара. Они вынуждены были постоянно охлаждать другие важные объекты на территории базы, чтобы они не загорелись.

К тушению возгорания привлекались более 470 человек. Двое из них пострадали и были госпитализированы. Врачи уже выписали их из больницы, добавил Кондратьев.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказской начался пожар. Вечером 21 марта площадь возгорания составляла 1250 квадратных метров. 23 марта Роспотребнадзор зафиксировал превышение концентрации бензола в воздухе на Кубани после ночного выброса нефтепродуктов из горящего резервуара.

Ранее на Кубани «сложился» горящий резервуар на нефтебазе.