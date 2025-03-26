В Красноярске загорелось здание на тысяче квадратов

МЧС: в Красноярске загорелось здание на площади в тысячу квадратов

В Красноярске спасатели тушат неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Как уточняется, речь идет о постройке на улице Энергетиков. На месте работают 32 сотрудника ведомства, привлекли также восемь единиц техники.

Дальнейшая информация уточняется.

10 марта этого года в столице Алтайского края — Барнауле загорелось административное здание на площади более тысячи квадратных метров.

Также в ночь на 10 марта сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в здании кафе и гостиницы в Краснодарском крае на площади 500 квадратных метров. Пожар произошел в городе Кропоткине. На месте работали 62 специалиста и 19 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.

9 марта пожар произошел в одном из многоэтажных жилых домов в Иркутске. На одном из балконов загорелись майнинговые машинки, в результате чего в подъезде распространился едкий дым.

Ранее российский подросток во время пожара спас из огня маленьких братьев и сестру.