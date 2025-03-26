Правительство ЛНР назвало нового министра топлива и энергетики

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) сообщило в Telegram-канале, что Константин Роговенко стал министром топлива, энергетики и угольной промышленности региона.

«Константин Роговенко утвержден в должности министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики. Соответствующий указ был подписан главой ЛНР», — сказано в сообщении.

В конце 2024 года Роговенко занял должность заместителя министра топливно-энергетического комплекса и угольной промышленности ЛНР, а в январе стал исполняющим обязанности главы ведомства.

25 марта председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук заявил, что в республике до конца 2027 года планируется капитально отремонтировать и оснастить современным оборудованием более 260 образовательных учреждений.

В середине марта президент России Владимир Путин поручил к 30 марта освободить от призыва россиян, сражавшихся с 2014 года на стороне Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР.

Ранее в Минэнерго разработали план поддержки угольной промышленности РФ.