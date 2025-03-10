Путин поручил освободить от службы по призыву бойцов из ЛНР и ДНР

Путин поручил освободить от призыва солдат из ДНР и ЛНР до 30 марта

Президент России Владимир Путин поручил к 30 марта освободить от призыва россиян, сражавшихся с 2014 года на стороне Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Об этом говорится на сайте Кремля.

В поручении говорится, что соответствующие изменения предполагается внести в законодательство РФ. Мера, по словам российского лидера, должна быть применима к гражданам, которые не менее шести месяцев принимали участие в составе Вооруженных сил (ВС) ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года.

Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До этого Путин поручил разработать базовый региональный стандарт социальной помощи бойцам спецоперации до 7 апреля. За исполнение поручения глава государства назначил ответственными высших должностных лиц субъектов и мэра Москвы Сергея Собянина.

Помимо этого российский лидер поручил распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции (СВО) на Украине, пропавших без вести. Поручение должно быть выполнено до 30 марта 2025 года.

Ранее Путин заявил , что российские бойцы будут биться до победы.