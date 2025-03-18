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В Минэнерго разработали план поддержки угольной промышленности РФ

Минэнерго: угольной промышленности РФ окажут финансовую и налоговую поддержку
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Сергей Аверин/РИА Новости

Министр энергетики Сергей Цивилев рассказал, что российскую угольную промышленность поддержат с помощью антикризисной программы, предполагающей финансовую и налоговую поддержку отрасли. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго РФ.

По информации Telegram-канала, 17 марта Цивилев провел выездное совещание по вопросам развития угольной промышленности России, где представил проект антикризисной программы отрасли.

«Программа включает меры для улучшения логистики, развития международных связей, поддержки угольных регионов и моногородов. Также предусмотрены инициативы по финансовой и налоговой поддержке отрасли», — говорится в сообщении.

Цивилев добавил, что в настоящее время Минэнерго завершает согласование энергетической стратегии РФ до 2050 года, согласно которой планка добычи угля будет на уровне не ниже 600 млн тонн в год.

До этого стало известно, что российское правительство направит более 15,5 млрд рублей на проведение мероприятий по гидрогеологической и экологической безопасности на угольных объектах в ДНР и ЛНР.

Ранее Путин заявил, что новые регионы РФ близки к самообеспечению.

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