В Минэнерго разработали план поддержки угольной промышленности РФ

Министр энергетики Сергей Цивилев рассказал, что российскую угольную промышленность поддержат с помощью антикризисной программы, предполагающей финансовую и налоговую поддержку отрасли. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго РФ.
По информации Telegram-канала, 17 марта Цивилев провел выездное совещание по вопросам развития угольной промышленности России, где представил проект антикризисной программы отрасли.
«Программа включает меры для улучшения логистики, развития международных связей, поддержки угольных регионов и моногородов. Также предусмотрены инициативы по финансовой и налоговой поддержке отрасли», — говорится в сообщении.
Цивилев добавил, что в настоящее время Минэнерго завершает согласование энергетической стратегии РФ до 2050 года, согласно которой планка добычи угля будет на уровне не ниже 600 млн тонн в год.
До этого стало известно, что российское правительство направит более 15,5 млрд рублей на проведение мероприятий по гидрогеологической и экологической безопасности на угольных объектах в ДНР и ЛНР.
Ранее Путин заявил, что новые регионы РФ близки к самообеспечению.