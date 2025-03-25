В правительстве ЛНР рассказали о планах модернизации образовательных учреждений

В ЛНР отремонтируют более 260 школ и детских садов до конца 2027 года

В Луганской народной республике до конца 2027 года планируется капитально отремонтировать и оснастить современным оборудованием более 260 образовательных учреждений. Об этом рассказал председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

Отмечается, что работы будут проводиться в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и шефской помощи регионов России. В частности, в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» в регионе отремонтируют 20 школ и семь детских садов. Перечень объектов уже утвержден правительством республики.

В 2025 году ремонт проведут в девяти общеобразовательных учреждениях, а также в двух детских садах. В свою очередь, на 2026 год запланирован капитальный ремонт еще пяти школ и трех детских садов, а на 2027 год — шести школ и двух дошкольных учреждений.

По словам Ковальчука, указанный перечень является «стартовым», и количество объектов может быть увеличено в зависимости от объема финансирования. Он уточнил, что ремонт этих образовательных учреждений будет проводиться за счет целевой субсидии министерства просвещения России.

«Восстановительные работы также запланированы нашими шефами-регионами. В этом году они отремонтируют в ЛНР еще порядка 81 объекта, а за три года в рамках шефской помощи будут восстановлены 236. Таким образом, если суммировать два направления, то до 2027 года мы отремонтируем и оборудуем более 260 образовательных учреждений по всей Республике», — добавил председатель правительства ЛНР.

Оформление учебных пространств будет осуществляться с учетом мнения детей, родителей и учителей, уточнил он. Ковальчук подчеркнул, что в рамках проекта «Школа мечты» студенты Луганского архитектурно-строительного колледжа спроектируют интерьеры школ на основе их пожеланий.