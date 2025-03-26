Врач рассказал о состоянии пострадавшего в Белгородской области оператора Первого канала

Оператор Первого канала Дмитрий Волков, пострадавший при обстреле ВСУ в Белгородской области, остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом заявил старший врач Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Александр Попов в эфире телеканала.

По словам Попова, Волкову оказывают помощь в травматологическом стационаре Курска. После стабилизации его переведут в реанимацию для подготовки к медицинской эвакуации в Москву.

«Состояние требует постоянного контроля», — уточнил врач.

После полного курса лечения в Курске пациента направят в столицу. Сейчас все силы направлены на стабилизацию его состояния, отметил Попов.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что Дмитрия Волкова подключили к ИВЛ.

Волков пострадал в результате подрыва на вражеской мине. Вместе с ним была Анна Прокофьева, корреспондент Первого канала. Она не выжила. В МИД России указали, что Киев намеренно ликвидирует представителей СМИ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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