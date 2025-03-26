Песков заявил, что Киев пытался бить по энергообъектам вопреки мораторию

Вооруженные силы Украины продолжают бить по энергообъектам России вопреки мораторию — эти случаи хорошо известны и Киев не раз показывал свою недоговороспособность. Об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Попытки нанесения ударов были на этих днях, они хорошо известны, мы публиковали эту информацию», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что Киев не раз демонстрировал недоговороспособность. Однако пресс-секретарь отметил, что сейчас наблюдется «хорошее продвижение вперед, благодаря тем конструктивным отношениям, которые сложились в ходе контактов с американской стороной».

Мораторий на удары по энергообъектам, о котором договорились Россия и США, вступил в силу 18 марта 2025 года и будет действовать 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию сторон. В случае нарушения условий одной из участниц договоренностей другая сторона получает право прекратить соблюдение моратория.

В перечень объектов, которые нельзя атаковать, вошли нефтеперерабатывающие заводы, магистральные нефте- и газопроводы с хранилищами и насосными станциями, а также объекты генерации и передачи электроэнергии, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределительные сети.

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ на удары по энергообъектам, если Украина продолжит атаковать российскую инфраструктуру, заявляли в МИД РФ 22 марта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МО РФ раскрыло детали ударов ВСУ по энергетике на фоне переговоров в Эр-Рияде.