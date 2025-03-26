В Чувашии произошел крупный пожар в магазине бытовой химии

МЧС: в Чувашии загорелся магазин бытовой химии на площади 540 квадратных метров

В городе Цивильске в Чувашии загорелся магазин бытовой химии на площади 540 квадратных метров. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

«Полыхают товары и мебель. По последним данным, огнем охвачены 540 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:09 по московскому времени.

В тушении возгорания на улице Шоссейной принимают участие 27 специалистов ведомства, задействовано семь единиц техники. Пожар уже локализован. Информация о пострадавших не поступала, причина возгорания устанавливается.

23 марта сообщалось, что в торговом комплексе «Центральный» в Нефтекамске в Башкирии произошел пожар в магазине бытовой техники. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Были эвакуированы 265 человек, в результате возгорания никто не пострадал. На месте работали дознаватели МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории.

На следующий день на Центральном рынке Великого Новгорода загорелось двухэтажное торговое здание. Пожар произошел на улице Прусской. По данным МЧС, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Тушение осложняло сильное задымление.

Ранее столб огня поднялся над магазином автозапчастей в Екатеринбурге и попал на видео.