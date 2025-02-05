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Столб огня поднялся над магазином автозапчастей в Екатеринбурге и попал на видео

Магазин автозапчастей сгорел дотла в Екатеринбурге и попал на видео

В Екатеринбурге магазин автозапчастей сгорел дотла. Об инциденте МЧС России сообщает в своем Telegram-канале.

«Огнеборцы МЧС России тушат магазин автозапчастей. В Саранинском переулке пламя охватило 300 квадратов кровли и имущества. На месте работают 18 пожарных и шесть единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что над магазином поднялся столб огня, который пытаются потушить пожарные.

До этого сообщалось, что огонь охватил маршрутки на парковке на территории промышленной зоны в селе Верхнее Мячково в подмосковных Люберцах. По словам местных жителей, после этого в районе происшествия начали раздаваться звуки взрывов.

«Предположительно, взрываются колеса и газовые баллоны», — сообщил Telegram-канал «Мои Люберцы» со ссылкой на очевидцев

Ранее на видео попало, как неуправляемый грузовик протаранил дорожное ограждение в Татарстане.

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