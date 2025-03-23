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Пожар в магазине бытовой техники в Башкирии потушили

МЧС России: пожар в магазине бытовой техники в Нефтекамске потушили
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МЧС России

В торговом комплексе «Центральный» в Нефтекамске в Башкирии ликвидировали пожар в магазине бытовой техники. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Пожар в Нефтекамске полностью ликвидирован», — отметили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 500 кв. м. Были эвакуированы 265 человек, в результате возгорания никто не пострадал. В данный момент устанавливается причина пожара, на месте работают дознаватели МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории.

23 марта в Нефтекамске загорелся магазин в ТК, огонь быстро распространялся по помещениям. Были привлечены силы и средства по повышенному рангу.

До этого стало известно, что к тушению пожара на нефтебазе на Кубани привлекли четыре пожарных поезда.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар. Вечером 21 марта площадь возгорания составляла 1250 квадратных метров. При тушении пожара пострадали двое спасателей. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсе.

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