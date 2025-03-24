На Центральном рынке Великого Новгорода произошел пожар

Двухэтажное торговое здание загорелось на Центральном рынке Великого Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Пожар произошел на улице Прусской. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров.

«Тушение осложняет сильное задымление», — отмечается в сообщении.

В ликвидации возгорания участвуют 50 сотрудников и 14 единиц техники.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром 23 марта в Нефтекамске загорелся магазин в торговом комплексе. По информации МЧС, огонь быстро распространялся по помещениям. К тушению возгорания привлекли более 40 сотрудников и 16 единиц техники. Из здания эвакуировали 265 человек.

Позже в торговом комплексе «Центральный» в Нефтекамске ликвидировали пожар в магазине бытовой техники. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал. В данный момент устанавливается причина пожара, на месте работают дознаватели МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории.

Ранее огонь уничтожил десятки машин на автостоянке в Приморье.