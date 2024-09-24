В Минфине РФ рассказали о поддержке регионов в следующие три года

Финансовой поддержке регионов РФ в проекте государственного бюджета на следующие три года будет уделено значительное внимание. Об этом рассказал российский министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС.

Глава профильного ведомства сделал соответствующее заявление в ходе заседания правительства.

«На финансовую поддержку регионов предусматривается более трех трлн рублей ежегодно, а на финансирование национальных проектов, которые реализуются субъектами — около 1 трлн рублей», — уточнил он.

Также министр обратил внимание, что правительство планирует и дальше предоставлять регионам кредиты на развитие инфраструктуры. Вместе с этим субъекты начнут погашать задолженности по уже имеющимся у них бюджетным займам.

17 сентября президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Во время встречи он поручил заложить в проект федерального бюджета необходимый объем средства для реализации новых национальных проектов, которые планируют запустить в 2025 году. По словам главы государства, эти проекты должны помочь властям «добиться заметных позитивных изменений во всех сферах жизни».

Ранее Путин перечислил приоритетные направления при расходовании государственного бюджета.