Политолог назвал прозвучавшие на совещании Путина с кабином предложения стратегическими

Прозвучавшее на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства предложение создать систему общегосударственной антимошеннической платформы направлено на то, чтобы скоординировать разнообразные усилия различных структур в борьбе с этим явлением. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политконсультант, член Общественной палаты РФ, автор Тelegram-канала «Смыслы и Стратегии» Станислав Корякин.

По словам политолога, основная проблема в борьбе с мошенничеством, в частности, кибермошенничеством, заключается в том, что в ее решении задействовано очень много структур, в результате чего возникает проблема координации.

«Предложенная мера может сработать, но нужно продумать вопрос ее реализации», — сказал Станислав Корякин.

Решение Владимира Путина о списании регионам бюджетных кредитов при условии направления этих средств на улучшение качества жизни людей, воплощение которого также обсуждалось на совещании, политолог назвал вполне логичным и стратегическим.

«Это решение давно напрашивалось. Но тут тоже стоит вопрос эффективности реализации этих мер на уровне регионов, многое зависит от качества управления субъектами», — сказал политолог.

Он отметил, что в программу по списанию задолженностей именно по бюджетным кредитам будет включено 79 регионов. Субъектам предоставляется возможность списать до двух третей бюджетных кредитов при условии направления не менее 50% на проекты в сфере ЖКХ.

«Это возможность снизить долговое бремя в регионах при одновременном развитии той сферы, которая является одной из наиболее капиталоемких и в которой наблюдается достаточно высокий износ инфраструктуры. Это может дать хороший эффект для тех регионов, которые войдут в программу», — добавил эксперт.

Кроме того, на совещании обсуждали реализацию механизма внесудебного банкротства, запущенного по поручению президента в 2020 году.

«Предложение распространить механизм внесудебного банкротства граждан на участников СВО, с которым выступил Владимир Путин, мне кажется весьма своевременным. Самое важное, что оно направлено на ту категорию граждан, которая сейчас имеет все большее значение в жизни страны», — сказал Станислав Корякин.

Он напомнил, что с 2020 года процедуру внесудебного банкротства прошли 62 тыс. граждан, из них 20 тыс. — пенсионеры, 4 тыс. — семьи с детьми и 5 тыс. — граждане, которые не могли расплатиться с кредиторами более 7 лет.

5 марта президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства.