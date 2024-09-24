В Минфине рассказали как резко сократить госдолг регионов в 2024 году

Государственный долг регионов упадет на 36% после списания задолженностей по бюджетным кредитам — в этом случае объем госдолга составит только 14% по отношению к налоговым и неналоговым доходам. Об этом ТАСС сообщает пресс-служба Минфина.

«В соответствии с посланием президента предусмотрено списание 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам (около 650 млрд рублей в трехлетке, 1,1 трлн рублей за 2025–2029 гг.) при условии целевого направления высвобождающихся средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций», — заявили в пресс-службе финансового ведомства России.

В Минфине предполагают, что сокращение госдолга регионов на 36% после списания задолженностей может произойти к 2030 году.

До этого министр финансов Антон Силуанов заявил, что финансовой поддержке регионов РФ в проекте государственного бюджета на следующие три года будет уделено значительное внимание.

Ранее Путин перечислил приоритетные направления при расходовании государственного бюджета.