У южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, тревога цунами из-за толчков в регионе не объявлялась.

«Эпицентр находился в Тихом океане в 141 километре восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг — на глубине 45 километров», — сказала она.

Сейсмолог добавила, что никто не сообщал о том, что почувствовал толчки.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

8 марта в Армении тоже произошло землетрясение. После него специалисты зафиксировали более 40 афтершоков в районе города Спитак. Сотрудники армянских экстренных служб получили информацию о повреждении объектов в двух городах страны — Артик и Гюмри. В первом населенном пункте с пятого этажа одного из зданий упали два камня, во втором — от аварийного здания отвалился кусок облицовки площадью два квадратных метра.

Ранее землетрясение застало президента Молдавии в прямом эфире.