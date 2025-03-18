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У острова Суматра произошло землетрясение

У побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
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Karsten Wrobel/imageBROKER/Global Look Press

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, толчки были зафиксированы в 1:36 в 102 км к юго-востоку от города Пематангсиантар на острове Суматра. В населенном пункте живут более 209 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 158 км. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

8 марта в Армении тоже произошло землетрясение — магнитудой 4,6. После него специалисты зафиксировали более 40 афтершоков в районе города Спитак. Сотрудники армянских экстренных служб получили информацию о повреждении объектов в двух городах страны — Артик и Гюмри. В первом населенном пункте с пятого этажа одного из зданий упали два камня, во втором — от аварийного здания отвалился кусок облицовки площадью два квадратных метра. В МВД предупредили граждан, что сейсмологическая активность будет сохраняться в течение некоторого времени, и призвали сохранять спокойствие.

Ранее землетрясение застало президента Молдавии в прямом эфире.

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