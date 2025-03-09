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У островов Рюкю в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Вблизи островов Рюкю в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
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Depositphotos

У принадлежавших Японии остров Рюкю зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки произошли в океане в 67 километров от населенного пункта Тацуго. Очаг землетрясения находился на глубине 22 километров.

8 марта в районе города Спитак, расположенного на юго-западе Лорийской области Армении, произошло землетрясение магнитудой 4,6. После землетрясения сейсмологи зафиксировали серию афтершоков. Подземные толчки ощутили и жители Южной Осетии.

В тот же день в Грузии произошло землетрясение, его магнитуда составила 4,0.

7 марта в Туапсинском районе Краснодарского края зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,9.

Ранее ученые выяснили, что на самом деле вызывает землетрясения.

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