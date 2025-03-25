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Участник несанкционированных митингов попал в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес активиста Котова в реестр террористов и экстремистов
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Росфинмониторинг внес активиста Константина Котова в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

«Котов Константин Александрович, 22.02.1985, г. Москва», — отмечается в реестре.

22 августа прошлого года Басманный суд Москвы отправил Константина Котова под домашний арест за финансирование «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). В 2019 году Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима по делу о нарушении порядка на несогласованных акциях протеста. В 2020 году Мосгорсуд смягчил приговор Котову с четырех до полутора лет после того, как президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора программисту.

Накануне стало известно о запуске в России сайта под названием «Русофобы». Авторами инициативы стали российские активисты, среди которых ветераны специальной военной операции. По словам авторов проекта, россияне должны «знать в лицо» всех недоброжелателей Родины, которые «под видом борьбы за демократические ценности продвигают антироссийскую повестку, отрабатывая гонорары западных фондов».

Ранее сообщалось, что в России ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске.

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