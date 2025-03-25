В России ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске

Власти России предпринимают шаги к ужесточению контроля за финансовыми операциями лиц, занесенных в списки террористов и экстремистов. Об этом сообщает РБК.

Соответствующий законопроект инициировал Росфинмониторинг. Он обяжет людей, занесенных в списки террористов и экстремистов, использовать специализированные банковские счета и получать согласие на осуществление всех операций, связанных с поддержанием жизнедеятельности. Документ уже прошел утверждение на правительственной комиссии по законопроектной деятельности и рассчитан на дальнейшее рассмотрение в кабмине.

Представитель Росфинмониторинга пояснил РБК, что использование заранее установленных банковских счетов для выплаты гуманитарных пособий и средств на жизнедеятельность указанных лиц, а также членов их семей позволит более эффективно контролировать расходование этих средств, не допуская их получения, например, по доверенностям в случаях, когда такие люди находятся в розыске.

Ранее стало известно число объявленных в розыск лиц из списка террористов Росфинмониторинга.