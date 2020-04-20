После вмешательства Путина: активисту Котову снизили срок

Мосгорсуд смягчил приговор 34-летнему программисту Константину Котову, осужденному за неоднократные нарушения порядка проведения митингов. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Теперь активисту предстоит провести в колонии общего режима полтора года вместо четырех лет. Именно на таком наказании настаивала прокуратура в ходе апелляционного процесса.

Согласно материалам суда, Котова четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушения на массовых акциях, но он продолжал ходить на несогласованные митинги, «презирая конституционные основы России».

Уголовное наказание он получил за участие в митинге, состоявшемся 10 августа 2019 года. На той акции, согласно заявлению прокурора, москвич вел себя очень активно: «Кричал лозунги и давал интервью».

Сам программист не признает себя виновным — он утверждает, что участвовал в мирных пикетах. «Обвинения в том, что я мешал пешеходам и транспорту, основаны на лжи сотрудников полиции и Росгвардии. Я требую полного оправдания, если у суда хватит на это смелости», – заявил он в здании Мосгорсуда.

Все это время Котова поддерживал и Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ). «Совет по правам человека выступал в его защиту, в том числе перед президентом. Мой коллега Николай Сванидзе на встрече 10 декабря обращал внимание главы государства на уголовное дело Котова. <...> Свою роль в деле сыграла и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она выступила с просьбой пересмотреть приговор. Надеемся на объективный пересмотр дела», — рассказал глава Совета Валерий Фадеев 2 марта 2020 года.

О том, что президент России Владимир Путин следит за развитием событий в деле Котова, стало известно 19 января. Тогда глава государства сообщил, что о случае москвича ему рассказали правозащитники — он допустил, что осужденный мог несколько раз нарушать закон, в связи с чем его осудили по статье уголовного кодекса, однако все равно пообещал внимательно изучить это дело.

«Я посмотрю. Я услышал — Котов. Во многих странах гораздо более жесткие меры за нарушения подобного рода, за несанкционированные мероприятия публичные. К ним относится, например, перекрытие границ. В некоторых странах до 10 лет лишения свободы. У нас все гораздо мягче. Угрожал — не угрожал. Может быть, он делал это неоднократно. Кстати говоря, во всех правовых системах за неоднократные нарушения ужесточают и ответственность с административной на уголовную. Но я, тем не менее, посмотрю», — заявил Путин журналисту «Дождя» Антону Желнову.

Уже 25 января 2020 года российский лидер поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора программисту, сообщалось на сайте Кремля.

Отметим, что Котов стал вторым человеком в России, который получил реальный срок по статье 212.1 УК «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга». Первым был 38-летний москвич Ильдар Дадин — его в 2015 году осудили на три года лишения свободы за участие в трех несогласованных митингах и шествиях с августа 2014 года по январь 2015 года. Во время последнего пикета он вместе со сторонниками несколько минут перекрывал автомобильное движение на Мясницкой улице в столице.

В марте 2016 года приговор для Дадина был смягчен до двух с половиной лет — в следующем году Верховный суд и вовсе отменил это наказание, после чего Дадин вышел на свободу.