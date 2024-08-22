В Москве участника несанкционированных митингов арестовали за финансирование ФБК

Басманный суд Москвы отправил Константина Котова под домашний арест за финансирование »Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК). Об этом пишет РИА Новости.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 19 октября», — такой вердикт вынес судья.

По словам собеседницы агентства, Котов обвиняется в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Она пояснила, что мужчина переводил деньги на счета ФБК.

В 2019 году Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима по делу о нарушении порядка на несогласованных акциях протеста. В 2020 году Мосгорсуд смягчил приговор Котову с четырех до 1,5 лет после того, как президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора программисту.

1 апреля суд отправил под домашний арест тюменского предпринимателя Виталия Самойлика, который отправлял донаты ФБК.

Ранее вернувшегося в Россию активиста арестовали за 1000 рублей, которые он перевел на счет ФБК.