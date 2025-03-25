Росфинмониторинг внес в список террористов два подразделения «Правого сектора»

Два подразделения «Правого сектора» внесены в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг добавил в свой список террористов и экстремистов украинское военизированное формирование «Национально-освободительное движение «Правый сектор» (организация запрещена в России) и «Добровольческий украинский корпус «Правый сектор». Это указано в соответствующей базе данных ведомства.

«Национально-освободительное движение «Правый сектор» включено в перечень террористических и экстремистских организаций... Также в этом списке находится объединение «Добровольческий украинский корпус «Правый сектор», — говорится в опубликованных данных.

В январе Верховный суд России признал террористической украинскую организацию «Правый сектор». Еще в 2014 году инстанция признала «Правый сектор» экстремистским.

В декабре 2024 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил иск о внесении украинских организаций «Национально-освободительное движение «Правый сектор», «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора» и «Правая молодежь» в список террористических структур.

Ранее сообщалось о ликвидации одного из лидеров «Правого сектора».