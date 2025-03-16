Рогов заявил о ликвидации одного из лидеров «Правого сектора»

Рогов: одного из лидеров «Правого сектора» ликвидировали в Запорожской области

Одного из лидеров «Правого сектора» (организация запрещена в России) в Львовской области Михаила Алексеева ликвидировали в Запорожской области. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его данным, Алексеева с позывным «Рембрандт» ликвидировали на Степногорском направлении в районе поселка Каменское.

По предварительной информации, это произошло в результате атаки российских дронов, добавил Рогов.

Утром 14 марта в Одессе напали на националиста Демьяна Ганула. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации.

В ноябре в «Правом секторе» пригрозили мэру Львова Андрею Садовому расправой из-за слов о националистах. Предполагаемой причиной стало то, что Садовый, комментируя идею создания так называемых «языковых патрулей», обвинил радикалов в «финансировании со стороны России».

Ранее член «Правого сектора» из Херсонской области получил 8 лет колонии.