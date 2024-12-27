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В РФ рассмотрят вопрос о признании террористическими трех украинских организаций

Генпрокуратура РФ потребовала признать террористическим движение «Правый сектор»
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Мария Девахина/РИА Новости

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил иск о внесении украинских организаций «Национально-освободительное движение «Правый сектор» (организация запрещена в России), «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора» и «Правая молодежь» в список террористических структур. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское министерство юстиции.

«Административное дело по <...> исковому заявлению <...> о признании украинского военизированного объединения «Национально-освободительное движение «Правый сектор», организации «Правая молодежь» и объединения «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора» террористическими и запрете их деятельности на территории РФ назначено к судебному разбирательству на 23 января 2025 года», — говорится в заявлении.

Из него следует, что иск генерального прокурора страны рассмотрит Верховный суд РФ.

20 декабря российское министерство юстиции включило американский The Satanic Temple («Храм сатаны») в список неправительственных организаций, признанных нежелательными на территории страны. До этого в Генеральной прокуратуре РФ заявили, что представители данной структуры занимаются пропагандой псевдотеологических идей и оправданием насилия. При этом их деятельность поддерживают государственные институты США.

Ранее деятельность украинского «Центра информации о правах человека» признали нежелательной на территории РФ.

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