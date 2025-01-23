Украинский «Правый сектор» признали террористическим

Верховный суд России признал террористической украинскую организацию «Правый сектор» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Еще в 2014 году инстанция признала «Правый сектор» экстремистским.

«Правый сектор» был основан в ноябре 2013 года. Члены организации принимали участие в «Антитеррористической операции» (АТО,проводилась украинскими войсками против ополченцев ДНР и ЛНР) вместе со своим собственным военизированным подразделением — украинским добровольческим корпусом.

В декабре 2024 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил иск о внесении украинских организаций «Национально-освободительное движение «Правый сектор», «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора» и «Правая молодежь» в список террористических структур.

Ранее в России вскрыли ячейку запрещенного «Правого сектора».