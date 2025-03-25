Появились подробности взрыва газа в доме в Махачкале

Две семьи находились в подъезде дома в Махачкале в момент взрыва газа

Две семьи находились в квартирах в подъезде дома в Махачкале в момент взрыва газа. Об этом сообщил представитель управляющей компании «Новая жизнь», пишет РИА Новости.

«По данному подъезду максимум 10 семей было заселено. На момент взрыва было две семьи», — сказал представитель УК на заседании комиссии по ЧС под руководством председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Он отметил, что решение суда об установлении права собственности было получено в 2021 году. Однако дом не сдан на баланс города до сих пор.

Утром 25 марта в одной из квартир многоэтажки на Гапцахской улице в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. По данным регионального минздрава, пострадали четыре человека. Травмы получили один мужчина и три женщины. Одна из них находится в тяжелом состоянии, она хозяйка квартиры, в которой взорвался газ.

По факту случившегося прокуратура Дагестана организовала проверку. Известно, что дом не был введен в эксплуатацию. Несмотря на это, в нем жили люди, а также продаются квартиры. Например, квартиру площадью более 60 квадратных метров можно приобрести за 6 млн рублей. Там уже есть ремонт.

Ранее последствия взрыва в многоэтажном жилом доме в Махачкале попали на видео.