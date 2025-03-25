«Люди там незаконно жили»: в Махачкале произошел взрыв газа в многоэтажке

МЧС: в Махачкале потушили пожар после взрыва в многоэтажном доме

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Махачкале. В результате происшествия пострадали двое человек. При этом в мэрии заявили, что в доме не должны были жить люди — многоэтажка входила в реестр незаконно возведенных, так как была построена с нарушениями. По данным Telegram-канала Baza, к дому также не были официально подведены никакие коммуникации.

Взрыв произошел в многоэтажном доме на улице Гапцахской в Махачкале, после чего там возник пожар. Об этом сообщили ТАСС и РИА Новости.

Как уточнили в МЧС, взрыв произошел в квартире на седьмом этаже. В результате происшествия пострадали двое человек. По данным СМИ, одна из них — хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв. Заведующий ожоговым центром РКБ им. А. В. Вишневского Магомед Ахмедов сообщил ТАСС, что женщина находится в тяжелом состоянии, другой пострадавший — мужчина — в состоянии средней тяжести.

Открытое горение в многоэтажке, вызванное взрывом, ликвидировали. Из квартир, по информации МЧС, эвакуировали 150 человек. Их разместят в пункте временного размещения, сообщили в администрации Махачкалы.

«Частично повреждены окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей», — добавили в МЧС.

В мэрии уточнили, что специалисты обследуют дом, где произошел взрыв, чтобы определить степень разрушений и возможные риски для соседних зданий.

Предварительная причина

Предварительно, причиной взрыва называют утечку бытового газа. Очевидцы, с которыми пообщались «Известия», также предполагают неисправность датчиков, которые ее не зафиксировали.

Кроме этого, по их словам, до сегодняшнего дня газа в доме не было на протяжении двух дней, так как его отключали.

Корреспондент издания Мурад Магомедов отметил, что хозяйка квартиры почувствовала запах газа, включила свет, и в этот момент прогремел взрыв.

«Я проснулся от такого громкого хлопка, думал, на море проводят военные учения, в окно смотрю — люди бегут», — рассказал один из очевидцев.

Незаконная постройка

В мэрии Махачкалы также сообщили, что дом, где произошел взрыв, входил в реестр незаконно возведенных, так как был построен с нарушениями.

«Люди там уже незаконно жили, незаконно заселились. Чтобы как-то временно регулировалась жизнедеятельность этого дома и жильцов, он был временно передан управляющей компании», — уточнили в администрации.

По данным Telegram-канала Baza, изначально застройщик согласовал строительство многоэтажки высотой в девять этажей, в 2016-м его начали возводить. Однако, когда в 2018 году дом приехали проверять, оказалось, что он уже почти в два раза выше согласованного.

«На все вопросы чиновники услышали ответы «так получилось». При этом, всего в доме, по задумке застройщика, должно было появиться 18 этажей», — пишет Telegram-канал.

После этого чиновники подали на застройщика в суд, дом признали самостроем и внесли в специальный реестр. При этом в суд также обратились и дольщики с требованием выдать им ключи хотя бы от нежилого здания. Они выиграли дело и начали въезжать в квартиры. Эту информацию подтвердили в мэрии Махачкалы:

«Жильцы многоквартирного дома на улице Гапцахской получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда».

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При этом коммуникации официально не были подведены, добавила Baza. Источник ТАСС сообщил, что к газу дом был подключен несанкционированно. Один из жителей многоэтажки рассказал РИА Новости, что это произошло где-то полгода назад.

Как уточнил SHOT, квартиру площадью более 60 «квадратов» в не введенном в эксплуатацию доме можно приобрести за 6 млн рублей.