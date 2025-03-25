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Названа площадь пожара в салоне связи в Махачкале, где произошел взрыв

МЧС РФ: площадь пожара в салоне связи в Махачкале составила 15 квадратных метров

Площадь пожара, начавшегося в салоне сотовой связи в Махачкале после взрыва газа, составила 15 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что к ликвидации последствий происшествия были привлечены 25 сотрудников экстренных служб. Они, в свою очередь, задействовали семь единиц техники.

«Предварительно, пострадали четыре человека, все госпитализированы», — говорится в заявлении.

Взрыв в салоне сотовой связи, расположенном на проспекте И. Шамиля в столице Республики Дагестан, произошел утром 25 марта. Как писал Telegram-канал SHOT, в магазине «рванул газ». На этом фоне в здании начался пожар.

Незадолго до этого в Махачкале произошел еще один взрыв, в многоквартирном доме на улице Гапцахской. По данным региональной прокуратуры, причиной стало возгорание газовоздушной смеси.

В министерстве здравоохранения Дагестана рассказали, что травмы получили мужчина и женщина. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

При этом сам дом входит в реестр незаконно возведенных, заявил руководитель пресс-службы городской администрации Гаджимурад Сагитов. Он добавил, что по этой причине в нем должны были проводить газ.

Ранее журналисты узнали, сколько стоят квартиры в доме в Махачкале, где произошел взрыв.

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