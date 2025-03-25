Увеличилось число пострадавших при взрыве в доме в Махачкале

Минздрав: два человека пострадали при взрыве в доме в Махачкале

Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в Махачкале. Об этом сообщили РИА Новости в минздраве по республике Дагестан.

Пострадали мужчина и женщина. Отмечается, что один из них в тяжелом состоянии.

В мэрии Дагестана заявили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Известно также, что прокуратура Дагестана организовала проверку с связи возгоранием газовоздушной смеси в квартире, где живут пострадавшие.

Пожар в жилом многоквартирном доме в Махачкале на улице Гапцахская начался после взрыва. По данным Telegram-канал «Махачкала №1», осколками повредило припаркованные автомобили. На опубликованных видео с места происшествия запечатлены разрушенная квартира, густой, черный дым и поврежденные машины.

Накануне сообщалось, что пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. В МЧС сообщали, что на втором этаже здания загорелась комната на площади в 20 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасли из здания 37 человек.

Ранее оставленная на ночь кухонная вытяжка стала причиной пожара в российском городе.