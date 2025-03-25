В Махачкале вспыхнул пожар после взрыва в салоне сотовой связи

ТАСС: пожар начался в салоне связи в Махачкале после взрыва

Пожар вспыхнул после взрыва в салоне сотовой связи на проспекте Имама Шамиля в Махачкале. Об этом сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, взрывной волной в здании выбиты стекла, осколки разбросаны на несколько метров.

До этого РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что взрыв произошел в магазине сотовой связи в Махачкале, предварительно, причиной стал газ.

Утром 25 марта взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале. Ударная волна была такой силы, что были выбиты окна в доме напротив. В результате ЧП начался пожар.

По последним данным, пострадали два человека — женщина и мужчина. У них сильные ожоги. Прокуратура Дагестана начала проверку. Руководитель пресс-службы городской администрации Гаджимурад Сагитов сообщил, что здание входило в реестр незаконно возведенных, в нем не должно было быть газа.

Ранее была названа причина взрыва в доме в Махачкале.