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В Махачкале выросло число пострадавших при взрыве в салоне связи

SHOT: при взрыве в салоне сотовой связи в Махачкале пострадали три человека

Число пострадавших в результате взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале выросло до трех человек. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Очевидцы утверждают, что там <...> рванул газ», — говорится в материале.

По информации журналистов, на место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб.

25 марта в салоне сотовой связи в столице республики Дагестан произошел взрыв. РЕН ТВ со ссылкой на источники писал, что магазин расположен на проспекте И. Шамиля.

Изначально сообщалось об одном пострадавшем. Журналисты рассказывали, что медики оказывают ему помощь прямо на месте.

Незадолго до этого в одном из многоэтажных жилых домов на улице Гапцахская в Махачкале также произошел взрыв с последующим возгоранием. Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, травмы получили два человека — мужчина и женщина. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

В связи с инцидентом прокуратура Дагестана начала проверку. Представители ведомства уточнили, что причиной взрыва стало возгорание газовоздушной смеси.

Ранее в администрации Махачкалы раскрыли подробности о жилом доме, где произошел взрыв.

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