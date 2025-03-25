Появились кадры с разрушениями после взрыва в многоэтажке в Махачкале

В сети появилось видео с места взрыва газа в жилом доме на Гапцахской улице в Махачкале. Ролик с последствиями ЧП опубликован в Telegram-канале МЧС России.

На кадрах можно увидеть группу спасателей внутри разрушенного помещения. С потолков свисают провода, на полу лежат обломки, а в стенах — дыры.

По данным МЧС, утром 25 марта в одной из квартир в жилой многоэтажке произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Как рассказали РИА Новости в ведомстве, открытое горение на данный момент ликвидировано.

В результате взрыва пострадали два человека. Травмы получили мужчина и женщина, один из них находится в тяжелом состоянии. В мэрии Дагестана заявили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Известно, что прокуратура Дагестана организовала проверку в связи со взрывом газа в квартире, где живут пострадавшие.

Ранее сообщалось, что доме в Махачкале, в котором взорвался газ, не должно было быть жильцов