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У берегов Камчатки произошло несколько землетрясений

У восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясения магнитудой до 6,5
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Ted.ns

27 февраля сейсмологи зафиксировали у восточного побережья Камчатки в Тихом океане четыре землетрясения магнитудой от 3,8 до 6,5. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр наиболее сильного из этих землетрясений находился на глубине 54 километра в 94 километрах северо-западнее села Никольское на острове Беринга. Подземные толчки ощущались силой до 3-5 баллов.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на глубине 64 километра в 95 километрах северо-западнее Никольского. В посёлке Усть-Камчатск толчки ощущались силой до 3 баллов. 

По информации Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, угроза цунами ни в первом, ни во втором случае не объявлялась.

Землетрясения магнитудой 3,8 и 4,0 зафиксированы в 101 километре от Никольского и в 99 километрах от Петропавловска-Камчатского.

13 февраля сообщалось, что на камчатском вулкане Безымянный произошло более 115 землетрясений за сутки.

Ранее на Камчатке разработали новый метод изучения землетрясений.

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