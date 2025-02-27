Ученые выяснили, что на самом деле вызывает землетрясения

Ученые из Мичиганского университета выяснили, что структура и расположение горных пород в зонах разломов могут оказывать такое же влияние на землетрясения, как и напряжение между тектоническими плитами. Работа опубликована в журнале Science Advances (SA).

Ранее считалось, что землетрясения происходят исключительно из-за накопления напряжения между континентальными плитами, когда одна плита уходит под другую. Однако новое исследование показало, что важную роль в этом процессе играют горные породы в зонах разломов.

Ученые проанализировали данные о землетрясениях в регионе восточного Канто в Японии, где расположен Токио, и установили, что породы в этом регионе состоят из слоев минералов, ориентированных в определенном направлении. Это делает их анизотропными, то есть их свойства зависят от направления воздействия.

Анализ также показал, что при сжатии породы вдоль разлома они не деформируются в других направлениях, что необычно для земных материалов. А в субдукционных зонах (местах, где одна плита погружается под другую) есть определенные участки, более подверженные землетрясениям. Определение этих зон поможет улучшить систему предупреждения землетрясений.

По словам ведущего автора исследования, профессора Ихэ Хуана, изучение структуры пород в зонах субдукции поможет лучше прогнозировать места и причины возникновения землетрясений.

«Мы всегда думали о землетрясениях в масштабах всей субдукционной зоны, но на самом деле они происходят в локализованных областях. Наше исследование помогает находить такие зоны и понимать, как они связаны друг с другом во времени и пространстве», – отметил ученый.

В дальнейшем исследователи планируют анализировать данные с сейсмографов, расположенных в акватории Японии. Это позволит глубже изучить взаимодействие плит и свойства пород на дне океана.

Ранее из-за таяния ледников в Норвегии нашли забытые клады, полные уникальных артефактов.