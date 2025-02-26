Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Две хаски разорвали лицо девятилетнему мальчику в Сочи

В Сочи две хаски разорвали лицо девятилетнему мальчику
close
Telegram-канал «ТИПИЧНЫЙ СОЧИ»

В Сочи две собаки породы хаски напали на ребенка и разорвали ему лицо. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в поселке Лесное. Недалеко от Красной поляны две домашние собаки сорвались с цепи и набросились на ребенка. Хаски разорвали девятилетнему мальчику лицо.

Пострадавшего госпитализировали в Центр охраны материнства и детства в Сочи. Его состояние оценили как тяжелое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Челябинской области агрессивная собака вцепилась в лицо ребенку. Мальчика доставили в больницу, где врачи обработали его раны и поставили укол, их теперь ребенку придется сделать еще несколько. Отмечается, что в селе уже давно бродят бездомные псы, за которыми никто не присматривает. При этом часто бывают случаи с бешенством.

Ранее в Ставрополе суд отправил под арест хозяйку собак, которые напали на девочку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами