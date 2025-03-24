Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правнучку летчика Чкалова могут снова оштрафовать

Правнучке летчика Чкалова грозит второй штраф за отсутствие плашки иноагента
close
vonema/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой (признана в РФ иностранным агентом) грозит второй штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете. Об этом сообщается в картотеке Таганского суда Москвы.

«Зарегистрирован протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП Российской Федерации в отношении Богдановой Д.А.», — говорится в картотеке.

Московский суд в феврале оштрафовал Богданову на 45 тыс. руб. за неуказание своего статуса.

В отношении Богдановой также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму). Женщина объявлена в международный розыск.

До этого сообщалось, что в бельгийском городе Левен по адресу нового бизнес-проекта правнучки Чкалова увидели украинский флаг.

В июле этого года Минюст признал Дарью Богданову иноагентом. По данным ведомства, она распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против проведения СВО, а также принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. В конце октября девушку внесли в список террористов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят новое ужесточение законодательства об иноагентах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами