В Госдуме рассмотрят новое ужесточение законодательства об иноагентах

В Госдуме 2 апреля рассмотрят инициативу о внедрении контроля за деятельностью лиц, признанных иноагентами. Об этом рассказал РИА Новости председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Также инициатива предполагает некоторые шаги по «защите от вмешательства недружественных стран». Все три законопроекта в рамках данной инициативы планируется рассмотреть в первом чтении в один день. В ее разработке участвовали около 400 депутатов, лидерами среди которых были сам Володин, Ирина Яровая, которая руководила рабочей группой по разработке инициативы, а также руководители фракций «Единая Россия», КПРФ, »Справедливая Россия - За правду» и ЛДПР.

Инициатива предполагает, что лица, содействующие исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ или иностранных госорганов, будут признаваться иноагентами, если эти решения направлены против безопасности РФ. Также этот статус будут получать лица, ведущие сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против РФ, и распространяющие такие сведения.

Также закон предлагает ввод уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до семи лет за возмездную помощь международным организациям в исполнении решений об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных и срок в виде пяти лет лишения свободы за призывы к вводу санкций против РФ, совершенные из корыстных побуждений. Также предполагается, что у признанных виновными по этим новым статьям будут конфисковывать имущество.

1 марта в России вступил в силу закон, в соответствии с которым иноагенты будут обязаны зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной деятельности. Воспользоваться деньгами можно будет только в случае снятия иноагентского статуса.

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