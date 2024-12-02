По адресу стартапа правнучки Чкалова в Бельгии увидели украинский флаг

В бельгийском городе Левен по адресу нового бизнес-проекта правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (признана в РФ иностранным агентом) увидели украинский флаг. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно информации агентства, в этом городе Богданова зарегистрировала юридическое лицо под названием «May23», которое специализируется на производстве мыла. Однако, как выяснили корреспонденты, сфера деятельности стартапа не ограничивается только мыловарением. Он также занимается организацией мероприятий, издательским делом и образовательными услугами. Сама Богданова зарегистрирована как частный предприниматель и платит налоги в Бельгии.

По адресу, где зарегистрировано юрлицо, находится двухэтажный кирпичный дом с черепичной крышей. На парковках рядом стоят дорогие автомобили.

В июле этого года Минюст признал Дарью Богданову иноагентом. По данным ведомства, она распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против проведения СВО, а также принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. В конце октября девушку внесли в список террористов и экстремистов.

В начале ноября суд Москвы заочно арестовал Богданову за призывы к терроризму. Причиной этому стало ее интервью журналисту Олегу Кашину (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее список иноагентов пополнили священник, пианист и блогер.