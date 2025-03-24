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Стала известна предварительная причина пожара в ЖК в Хамовниках

Причиной пожара в ЖК в Хамовниках могло стать возгорание отделки пентхауса
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МЧС России

Элитный жилой комплекс (ЖК) в Хамовниках загорелся во время отделки пентхауса. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Причина пожара на крыше элитного ЖК в Хамовниках — возгорание отделки и складируемого имущества на 6-м этаже на площади 150 квадратов», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что загорелся пентхаус на последнем этаже здания стоимостью более миллиарда рублей в доме №7 на Зубовской улице, спроектированный итальянским архитектором и дизайнером Пьеро Лиссони. Площадь пожара оценивалась в 1000 кв. м.

Позже стало известно, что в результате возгорания никто не пострадал. На улице перекрыли движение автомобилей для оперативного устранения огня.

Ранее на Кубани «сложился» горящий резервуар на нефтебазе.

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