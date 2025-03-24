В центре Москвы произошел крупный пожар в элитном ЖК

В элитном ЖК «Роза Росса» в центре Москвы произошел крупный пожар. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Горят верхние этажи одного из зданий. Также загорелся пентхаус на последнем этаже здания стоимостью более миллиарда рублей в доме №7 на Зубовской улице, спроектированный итальянским архитектором и дизайнером Пьеро Лиссони.

Известно, что пожар произошел во время ремонтных работ на крыше пентхауса, загорелась временная деревянная конструкция, покрытая пластиком, которая находилась там с прошлого года. Площадь пожара оценивается в 1000 кв. м. Отмечается, что на месте происшествия произошли взрывы.

На прошлой неделе в Москве произошел пожар в многоквартирном доме. Из публикации следует, что здание расположено на Борисовском проезде. Другие подробности о ситуации на месте происшествия пока не поступали.

До этого на Амурской улице, расположенной на востоке российской столицы, загорелся хостел. Пламя возникло на втором этаже здания. Как писал Telegram-канал SHOT, сотрудники экстренных служб эвакуировали пять человек. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что у Инстасамки могут отсудить 13 млн рублей ущерба за пожар в центре Москвы.