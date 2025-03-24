На Кубани «сложился» горящий резервуар на нефтебазе

В ночь на 24 марта один из резервуаров, расположенных на территории нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края, «сложился» под воздействием высоких температур. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Кубани.

«При этом площадь пожара не увеличилась, не вышла за пределы обваловки», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в настоящее время остальные резервуары с нефтепродуктами оборудованы специальными пенными подушками, которые помогут защитить объекты от возгорания.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар. Вечером 21 марта площадь возгорания составляла 1250 квадратных метров. При тушении пожара пострадали двое спасателей. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее на Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара.