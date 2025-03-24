«Осторожно, новости»: при пожаре в ЖК «Роза Росса» в Москве никто не пострадал

При пожаре в ЖК «Роза Росса» в Москве никто не пострадал. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Элитный жилой комплекс в момент пожара еще не был заселен, загорелись временные строительные конструкции. По последним данным, площадь пожара составляет 100 кв. м. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Telegram-канал Mash сообщал, что загорелся пентхаус на последнем этаже здания стоимостью более миллиарда рублей в доме №7 на Зубовской улице, спроектированный итальянским архитектором и дизайнером Пьеро Лиссони. Площадь пожара оценивалась в 1000 кв. м.

До этого на Амурской улице, расположенной на востоке российской столицы, загорелся хостел. Пламя возникло на втором этаже здания. Как писал Telegram-канал SHOT, сотрудники экстренных служб эвакуировали пять человек. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

Ранее момент взрыва беспилотника в ЖК в Московской области попал на видео.