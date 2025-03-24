Движение автомобилей перекрыли из-за пожара в элитном ЖК в Москве

В Москве в районе горящего элитного жилого комплекса перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На улице Зубовская в районе д.2 в связи с пожаром перекрыто движение по ул. Тимура Фрунзе от Зубовской ул., до ул. Тимура Фрунзе, 11с7. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

По информации источника, также движение транспорта перекрыли по улице Россолимо на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе.

В Дептрансе посоветовали выбирать пути объезда. Кроме того, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

До этого сообщалось, что машина со спасателями, которая ехала на ДТП в Симферополе, попала в тяжелую аварию. Водитель автомобиля, с которым столкнулась машина МЧС, получил травмы, несовместимые с жизнью. На опубликованных в сети кадрах видно, что машина спасателей врезалась в боковую часть легкового автомобиля.

Ранее в сети появилось видео с места аварии с автобусом в Симферополе.