Стало известно, сколько человек получили тяжелые травмы в ДТП с автобусом в Крыму

Петелин: в Крыму 8 человек из числа пострадавших в ДТП получили тяжелые травмы

Тяжелые травмы получили восемь из более чем 20 пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Крыму. Об этом сообщил глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин, передает ТАСС.

«Всего в автобусе находились 32 человека. [Среди пострадавших] 7 детей, 8 тяжелораненых», — написал он.

Всего, по данным Петелина, пострадал 21 человек.

24 марта в пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после аварии с автобусом в Крыму.

По предварительным данным, около 07:30 по мск мужчина допустил наезд на находящийся на обочине неподвижный грузовик с прицепом вблизи села Укромное на трассе Симферополь — Евпатория. Автобус следовал по маршруту Аркадьевка — Симферополь. Причина, по которой автобус сменил курс, пока не выяснена.

Водитель автобуса выжил и дает показания. Установлено, что в момент аварии он был трезв.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и устроил массовую аварию.