Второе уголовное дело возбуждено после аварии с автобусом в Крыму

СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с автобусом в Крыму

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после аварии с автобусом в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«В настоящее время возбуждено два уголовных дела», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, около 07:30 по мск мужчина допустил наезд на находящийся на обочине неподвижный грузовик с прицепом вблизи села Укромное на трассе Симферополь — Евпатория. Автобус следовал по маршруту Аркадьевка — Симферополь. Причина, по которой автобус сменил курс, пока не выяснена. По факту аварии возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.

Водитель автобуса выжил и дает показания. Установлено, что в момент аварии он был трезв.

До этого во Владимирской области столкнулись три автомобиля и школьный автобус. Предварительно, легковой автомобиль KIA ехал со стороны Московской области по направлению к трассе A-108, но по пути выехал на встречную полосу. В результате транспортное средство врезалось в двигавшийся по этой полосе школьный автобус.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и устроил массовую аварию.