По факту аварии под Симферополем возбудили уголовное дело, погибли пять человек

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участие рейсового автобуса и грузовика под Симферополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

По предварительным данным, в результате аварии погибли 5 человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

Столкновение грузовика и автобуса произошло на трассе Симферополь — Евпатория. Всего в автобусе находились 32 человека. В настоящее время пострадавших осматривают врачи.

Также на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что водитель автобуса в аварии выжил.

До этого во Владимирской области столкнулись три автомобиля и школьный автобус. Предварительно, легковой автомобиль KIA ехал со стороны Московской области по направлению к трассе A-108, но по пути выехал на встречную полосу. В результате транспортное средство врезалось в двигавшийся по этой полосе школьный автобус.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и устроил массовую аварию.