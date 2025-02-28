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Названа возможная причина ДТП с въехавшим в остановку автобусом в Петербурге

В Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и устроил массовую аварию

В Санкт-Петербурге водитель автобуса, который спровоцировал ДТП, мог уснуть за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«По предварительной версии, 55-летний водитель автобуса мог уснуть за рулем. Мужчина имеет стаж вождения более 15 лет, а в компании-перевозчике работает около двух лет», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «78.Новости» публикуетвидео с места аварии. На кадрах видно, что на месте происшествия много людей, также прибыли сотрудники правоохранительных органов. На проезжей части разбросаны запчасти от автомобилей и обломки остановки. На дороге лежит женщина, которая в результате аварии получила травмы, несовместимые с жизнью.

ДТП произошло 28 февраля. Водитель маршрута №147 не справился с управлением на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта. На повороте транспорт протаранил несколько легковых автомобилей и другой автобус, который и въехал в павильон.

Ранее момент жесткого ДТП с автобусом в Петербурге попал на видео.

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